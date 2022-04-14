Отца, запиравшего дочь в собачьем вольере, задержали в Астраханской области

14 апр. 15:08

В отношении жителя Астраханской области открыто уголовное дело по факту истязания им десятилетней дочери, такое сообщение распространило СУ СКР по региону.

"В отношении 32-летнего жителя села Мумра возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года подозреваемый бил руками, ремнем и деревянной палкой дочь", - пояснили в управлении.

Кроме того, отец запирал ребенка в собачьем вольере и привязывал ее на ночь к кровати, чтобы она не могла свободно передвигаться.

Девочка переехала жить к родному отцу после того, как ее мать осудили за убийство. Мужчина живет в гражданском браке с женщиной, у которой есть двое несовершеннолетних детей от первого брака.

Следствие также даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов.

Отец девочки задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.