Гарибашвили поздравил Грузию с Днем родного языка

14 апр. 14:55

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей республики с Днем грузинского языка.

"Долг каждого из нас – относиться к языку с особым уважением и сохранить, развивать и передать нашим будущим поколениям эту настоящую сокровищницу", - сказано в заявлении премьера.

Он подчеркнул, что язык является одним из главнейших признаков идентичности нации. Также он добавил, что именно грузинский язык объединяет самобытность Грузии.

День родного языка был учрежден в Грузии в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 40 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.