В Москве заявили о деградации COVID-19

14 апр. 14:24

Главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням Владимир Никифоров сообщил, что коронавирус начал деградировать.

При этом он подчеркнул, что грипп в новом эпидсезоне проявит себя в полную силу.

"Боюсь, что на новый эпидсезон уже теперь, который будет 2022-2023 года, грипп уже себя покажет в полной силе. В то время как COVID наоборот - на наше счастье, я свято в это верю все-таки - что пошла деградация ковида", - цитирует его РИА Новости.

Он также вспомнил, что ранее известный вирусолог Чумаков назвал омикрон-штамм "живой вакциной".