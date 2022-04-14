Экс-глава КНБ Казахстана останется под стражей до 6 мая

14 апр. 14:09

Срок ареста бывшему председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову, подозреваемому в госизмене, продлен до 6 мая, об этом сообщили в КНБ.

В ведомстве уточнили, что время содержания под стражей продлено и для экс-заместителей Масимова.

"Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 мая 2022 года, Ергожина - до 8 мая 2022 года", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Кроме того, в прокуратуру переданы материалы о продлении срока содержания под стражей бывшего зампреда комитета Марата Осипова до трех месяцев.

В КНБ добавили, что подозреваемые находятся в следственном изоляторе.