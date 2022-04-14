МИД: Москва и Тегеран настроены на сотрудничество

14 апр. 14:05

Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество без оглядки на санкции, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Как отметили в ведомстве, 14 апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов встретился с иранским послом в Москве Каземом Джалали. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введенные против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - сказано в заявлении.