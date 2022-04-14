Дербентский коньячный комбинат уменьшил годовую выручку и прибыль

14 апр. 13:53

Выручка и прибыль АО "Дербентский коньячный комбинат" в прошлом году упала примерно на 20%, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль составила 328,798 млн рублей, это на 19,1% меньше прошлогоднего показателя, передает "Интерфакс".

Годовая выручка сократилась на 23,6%, до 1,212 млрд рублей, себестоимость увеличилась на 26,5%, до 920,085 млн рублей.

Кредиторская задолженность за минувший год уменьшилась с 287,976 млн рублей до 179,519 млн рублей, дебиторская - подросла с 990,366 млн рублей до 1,085 млрд рублей.