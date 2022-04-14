Главбух агентства по туризму, предположительно, похитила $48 тысяч в Гори

14 апр. 13:39

Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии по решению судьи задержали главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма Горийского района, она подозревается в присвоении крупных денежных сумм с использованием служебного положения. Такое сообщение распространила пресс-служба СГБ.

Следствие установило, что подозреваемая регулярно переводила принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные счета в банках TBC и Liberty, указывая при этом различные, но одинаково ложные цели. В действительности она тратила их в онлайн-тотализаторах.

Пока известно о почти 144 тыс похищенных лари (около $48 тыс), по ходу изучения деталей эта сумма может увеличиться.

Расследование ведется по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения, уточняет Sputnik Грузия.