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Главбух агентства по туризму, предположительно, похитила $48 тысяч в Гори

Главбух агентства по туризму, предположительно, похитила $48 тысяч в Гори

Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии по решению судьи задержали главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма Горийского района, она подозревается в присвоении крупных денежных сумм с использованием служебного положения. Такое сообщение распространила пресс-служба СГБ.

Следствие установило, что подозреваемая регулярно переводила принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные счета в банках TBC и Liberty, указывая при этом различные, но одинаково ложные цели. В действительности она тратила их в онлайн-тотализаторах.

Пока известно о почти 144 тыс похищенных лари (около $48 тыс), по ходу изучения деталей эта сумма может увеличиться.

Расследование ведется по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения, уточняет Sputnik Грузия.

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