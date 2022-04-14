Две аварии оставили без света 6 тыс жителей Краснодара

14 апр. 13:38

Две коммунальные аварии оставили без света 6 тыс человек и два детских сада в Краснодаре, информирует ЕДДС краевой столицы.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии <…> Количество населения - 2 500 человек, из них 800 детей. Социально-значимые объекты - 2: детсад № 61, Красная 202, детский сад № 62, Красная 204", - говорится в сообщении ЕДДС, которое опубликовано в Telegram-канале.

Кроме того, произошло отключение в Карасунском округе Краснодара, где без электричества остались 3 500 человек. Планируется, что восстановительные работы завершатся к 15:00 мск.