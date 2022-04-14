В Грузии сожалеют, что не "растаможили" Саакашвили 

14 апр. 13:36

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президента страны Михаила Саакашвили нужно было "растаможить вместе со сметаной и отправить назад".

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что бывший глава государства упоминается в отчете Госдепа США. По слова Кобахидзе, Саакашвили не упоминается в отчете как политзаключенный.

"Наверно, следовало его растаможить вместе со сметаной и отправить обратно. Это было бы гуманно, но государство действовало так, как должно было действовать", - цитирует Саакашвили РИА Новости.