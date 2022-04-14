Песков: сотрудничество России с дружественными странами продолжится

14 апр. 13:23

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сотрудничество и взаимодействие РФ с дружественными странами будет продолжаться в разных форматах.

"Вы знаете, что у нас есть разные форматы интеграции, это интеграция в рамках ЕАЭС и наиболее продвинутая форма интеграции - это в рамках Союзного государства с Белоруссией. Поэтому, конечно, с дружественными, союзническими странами любые формы сотрудничества и взаимодействия будут продолжаться", - сказал представитель Кремля.

Далее, отвечая на вопрос о возможности встреч президента РФ Владимира Путина с лидерами дружественных стран в необычных местах в России наподобие встречи с лидером Беларуси Александром Лукашенко на космодроме Восточный, представитель Кремля отметил, что это "зависит от целесообразности, от текущего момента и от тех направлений, по которым развивается взаимодействие".