Член партии Пашиняна: непризнание территориальной целостности Азербайджана было ошибкой

14 апр. 13:22

Продвигавшаяся Ереваном идея непризнания территориальной целостности Азербайджана была ошибкой, об этом заявил член правящей фракции "Гражданский договор" Виген Хачатрян.

По его словам, армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступая накануне в парламенте, был искренен, когда рассказывал о деталях переговорного процесса и о рисках непризнания территориальной целостности Азербайджана.

"В конце концов, следует понять, чего хотят армяне - героически погибнуть или жить и развиваться, имея перспективы", - цитирует Хачатряна "Интерфакс-Азербайджан".

Политик обратил внимание на то, что он полностью поддерживает повестку мира, объявленную Пашиняном.