Азербайджан отменяет требование о предъявлении ПЦР-теста при въезде в страну

14 апр. 13:06

Начиная с 15 апреля, в Азербайджане отменяются требования о предъявлении при въезде на территорию страны документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

"Установить, что с 15 апреля отменяется требование о предъявлении при въезде в Азербайджанскую Республику документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19", - говорится в постановлении Кабмина, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Помимо этого, также больше не требуется предъявление аналогичного документа пассажирами внутренних авиарейсов.