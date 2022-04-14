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Азербайджан отменяет требование о предъявлении ПЦР-теста при въезде в страну

Азербайджан отменяет требование о предъявлении ПЦР-теста при въезде в страну

Начиная с 15 апреля, в Азербайджане отменяются требования о предъявлении при въезде на территорию страны документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

"Установить, что с 15 апреля отменяется требование о предъявлении при въезде в Азербайджанскую Республику документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19", - говорится в постановлении Кабмина, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Помимо этого, также больше не требуется предъявление аналогичного документа пассажирами внутренних авиарейсов.

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