ЦИК Южной Осетии назначил дату второго тура выборов президента

14 апр. 13:04

Второй тур выборов президента пройдет в Южной Осетии 28 апреля, такое решение было принято на заседании Центризбиркома республики. Об этом рассказала председатель ЦИК Эмилия Гагиева.

"Мы рассматривали на заседании Центральной избирательной комиссия Республики Южная Осетия сегодня несколько дат. <...> Большинством голосов датой проведения выборов назначено 28 апреля", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, по итогам первого тура во второй вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.