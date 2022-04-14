Пропавшую школьницу ищут в Ингушетии

14 апр. 12:31

Несовершеннолетняя девушка (27 января 2006 года рождения) пропала в Ингушетии, сообщается на сайте СУ СКР по республике.

Накануне в 8 утра она направилась на учебу в школу №18, расположенную в Альтиевском административном округе Назрани.

Примерно, в полдень она ушла из школы вместе с подругой, а затем уехала в неизвестном направлении на маршрутной "Газели".

После этого около 15 часов она написала в мессенджере своей подруге. С тех пор ее местонахождение не известно.

С собой у школьницы были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию.