Спецпредставители Турции и Армении встретятся в Вене

Новая встреча спецпредставителя Турции Сердара Кылыча и спецпредставителя Армении Рубена Рубиняна по нормализации отношений между странами пройдет в Вене, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сроки проведения переговоров дипломат озвучивать не стал, уточняет Sputnik Азербайджан.

Кроме того, министр призвал Армению к смелости. "Турецкая сторона предложила провести встречу спецпредставителей в Ереване, но Армения не дала согласия на это", - обратил внимание Чавушоглу.

Глава МИД также уточнил, что Анкара поддерживает нормализацию отношений Баку и Еревана, отметив реализацию шагов по формированию взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией.

"Необходимо достичь договоренности по созданию совместной пограничной комиссии и мирному соглашению. Мы поддерживаем эти процессы. Для процветания Южного Кавказа необходима нормализация отношений стран региона", - заявил турецкий дипломат.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил, проблема отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану остается на повестке дня, но, пока ведутся армяно-азербайджанские переговоры по подготовке мирного договора (куда войдет этот отказ вместе с взаимным признанием территориальной целостности двух стран), Анкара и Ереван займутся проработкой технических вопросов нормализации своих отношений.

"Очередной раунд переговоров Кылыча и Рубиняна связан с техническими моментами восстановления отношений, которыми предстоит заниматься в первую очередь. Кардинальная проблема уже решена: восстановление дипломатических отношений Турции с Арменией зависело от прекращения оккупации территорий Азербайджана, а Азербайджан самостоятельно освободил свою землю от захватчиков. Поэтому остается проработать другие моменты, связанные, в частности, с теми претензиями, которые по-прежнему остаются у Армении", - сказал он.

"Пока не приходится говорить о том, что в армяно-турецком диалоге произошел какой-то рывок. Но в целом мы видим, что достигнуты определенные договоренности, по крайней мере, налажено авиационное сообщение, стороны обмениваются некоторыми миссиями. То есть переговорный процесс идет, и можно ожидать, что второй раунд в Вене придаст ему ускорение. Разумеет, самое главное тут в том, что турецкая сторона, ведя переговоры с Ереваном, безусловно учитывает интересы Азербайджана. Поэтому многое зависит от того, как быстро будет двигаться азербайджано-армянское урегулирование", - подчеркнул Тогрул Исмаил.

Напомним, процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном был запущен в начале декабря прошлого года. Первая встреча спецпредставителей прошла в Москве 14 января, вторая - в Вене, 24 февраля. Как неоднократно подчеркивали турецкие власти, восстановление дипломатических отношений и открытие границы станет возможным при признании Арменией территориальной целостности Азербайджана.