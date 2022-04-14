В России выявили свыше 11,3 тыс случаев COVID-19

14 апр. 12:00

За минувшие сутки в России выявили 11 754 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 868, в Петербурге - 604, в Подмосковье - 377. В Краснодарском крае - 255, в Ставропольском крае - 109, в Крыму - 141, в Дагестане - 22 в Кабардино-Балкарии - 28, в Адыгее - 34, в Карачаево-Черкесии - 24, в Северной Осетии - 17, в Ингушетии - 6, в Чечне - 15.

Общее число инфицированных в России достигло 18 041 927 человек.

Госпитализированы за сутки 3 131 человек. Выздоровели - 21 853 пациента, за все время - 17 321 116.

Умерли за сутки 254 человека, с начала пандемии - 372 766.