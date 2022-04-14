Силуанов станет участником встречи министров финансов G20

14 апр. 12:00

Глава Минфина РФ Антон Силуанов намерен принять участие во встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина Индонезии Вемпи Сапутру.

Мероприятие состоится 20 апреля в Вашингтоне в онлайн-формате, уточняет ТАСС.

Индонезия, будучи председателем "двадцатки" в этом году, получила подтверждение участия российского министра во встрече.

Сапутру добавил, что Джакарта также рассматривает возможность приглашения украинской делегации на мероприятие.