РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Силуанов станет участником встречи министров финансов G20

Силуанов станет участником встречи министров финансов G20

Глава Минфина РФ Антон Силуанов намерен принять участие во встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина Индонезии Вемпи Сапутру.

Мероприятие состоится 20 апреля в Вашингтоне в онлайн-формате, уточняет ТАСС.

Индонезия, будучи председателем "двадцатки" в этом году, получила подтверждение участия российского министра во встрече.

Сапутру добавил, что Джакарта также рассматривает возможность приглашения украинской делегации на мероприятие.

1285 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version