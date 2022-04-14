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Чавушоглу: Анкара исключает введение санкций против РФ

Чавушоглу: Анкара исключает введение санкций против РФ

Турция не подключится к антироссийским санкциям, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично", - цитирует его РИА Новости.

По словам главы МИД, Запад интересуют причины такой позиции Анкары. "Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, рассчитана на стабилизацию ситуации", - добавил он.

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