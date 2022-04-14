Международная ассоциация Израиль-Азербайджан отпраздновала 15-летие

14 апр. 11:44

Пятнадцать лет исполнилось Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

В 2007 году, 12 апреля, в Тель-Авиве состоялся учредительный съезд ассоциации, которая официально стала общественной организацией выходцев из Азербайджана, ныне живущих в Израиле.

За время своего существования ассоциация "АзИз" окрепла и расширилась, были проведены два ее съезда.

В 2012 году на втором съезде новым председателем "АзИз" избрали Льва Спивака, а основатель "АзИз" Иосиф Шагал был назначен послом Израиля в Беларуси и покинул пост руководителя этой ассоциации.

На сегодняшний день отделения ассоциации функционируют в девяти городах Израиля.

Кроме того, активно действуют Правление и Общественный совет ассоциации, куда входят "аксакалы", ветераны, общественные деятели, заслуженные представители научно-технической и культурной интеллигенции, вносящие важный вклад в развитие Азербайджана и Израиля.