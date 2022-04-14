Турция продолжит переговоры с Россией и Украиной

14 апр. 11:33

Анкара проводит переговоры с Москвой и Киевом и прилагает усилия для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшоглу.

"Мы проводим переговоры со сторонами и прилагаем усилия для организации встречи", - заявил он, добавив, что проведение встречи зависит от согласия на нее президента России.

По словам Чавушоглу, в Турции оценивают российско-украинские переговоры без достаточного оптимизма или пессимизма. "В последнее время, после событий в Буче, стороны сделали много заявлений с осуждением друг друга. Это повлияло на переговорный процесс. Мы же продолжаем говорить со сторонами. Мы подходим к нынешнему ходу переговоров ни с оптимизмом, ни с пессимизмом. Мы в данном случае придерживаемся реалистичных позиций", - цитирует министра ТАСС.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время проведет телефонный разговор с Путиным.

