Дело против возможного вымогателя из Ингушетии передано в суд

14 апр. 11:30

Закончено расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии, которого обвиняют в вымогательстве, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

"Ранее в ходе расследования было установлено, что с февраля по июль 2020 года злоумышленник, действуя в сговоре со своим отцом, под предлогом якобы неисполненных обязательств со стороны одной из организаций, незаконно требовал передать денежные средства в сумме 1,3 млн рублей, в случае отказа угрожая применением физического насилия", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Подозреваемый скрылся от следствия за границу, его объявили в международный розыск. В январе 2022 года его задержали в международном аэропорту в Ставропольском крае, он был заключен под стражу.

Уголовное дело расследовалось по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.