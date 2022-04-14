Лавров: Россия ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию

14 апр. 11:11

Россия выступает за налаживание сотрудничества в цифровой сфере, ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что нынешний кризис открывает дополнительные возможности для развития в любой другой сфере, в числе, IT. "Считаю принципиально важным, что при этом мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию, мы последовательно выступаем за налаживание профессионального, конструктивного сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности", - на конференции "Цифровые международные отношения - 2022" в МГИМО.