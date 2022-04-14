Авария на ЛЭП оставила без света часть центра Краснодара

14 апр. 10:58

Авария на линии электропередач, случившаяся сегодня, оставила без электроэнергии часть жителей Центрального округа Краснодара, без света остались и два дошкольных учреждения, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города в своем телеграмм-канале.

"В 09:55 мск поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии по восьми улицам центра кубанской столицы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из-за повреждения на ДЭП отключено 12 трансформаторных подстанций. Без электричества оказались 2,5 тыс человек, из них 800 - детей.

Ориентировочное время восстановительных работ - 4-5 часов, - добавили в ЕДДС города.