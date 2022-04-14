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Авария на ЛЭП оставила без света часть центра Краснодара

Авария на ЛЭП оставила без света часть центра Краснодара

Авария на линии электропередач, случившаяся сегодня, оставила без электроэнергии часть жителей Центрального округа Краснодара, без света остались и два дошкольных учреждения, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города в своем телеграмм-канале.

"В 09:55 мск поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии по восьми улицам центра кубанской столицы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из-за повреждения на ДЭП отключено 12 трансформаторных подстанций. Без электричества оказались 2,5 тыс человек, из них 800 - детей.

Ориентировочное время восстановительных работ - 4-5 часов, - добавили в ЕДДС города.

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