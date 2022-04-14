Казахстан не собирается пересматривать торговые отношения с Россией

14 апр. 10:57

Нур-Султан не намерен пересматривать торговые отношения с Москвой в рамках ЕАЭС в связи с санкциями против России, рассказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

Он подчеркнул, что Россия - один из ключевых торговых партнеров Казахстана, если учитывать импорт в Казахстан, то РФ занимает первое место.

"Учитывая, что у нас самая длинная сухопутная граница в мире между двумя странами, соответственно, это уникальный случай - географическое и историческое наше взаимодействие - от него никуда не денешься. Соответственно, мы будем торговать там, где это возможно", - цитирует главу Минэкономики ТАСС.