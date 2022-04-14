СМИ: ЦБ России готов смягчить валютные требования к экспортерам

14 апр. 10:40

Банк России может изменить требования к продаже валютной выручки экспортерами, - сообщили в пресс-службе регулятора.

В рамках смягчения мер валютного контроля ЦБ может продлить сроки обязательной продажи выручки, которые сейчас составляют три рабочих дня после зачисления на счет. Кроме того, возможно, что в скором времени расчет минимального порога реализации будет зависеть от расходов на импорт и иных параметров, - сообщает РБК.

Также ЦБ выступает против ограничения банковской маржи при продаже валютной выручки, поскольку это может привести к "росту валютных рисков кредитных организаций, снижению экономической целесообразности операций и возможному отказу банков от их проведения".

Напомним, указ президента, в соответствии с которым ЦБ может выдавать резидентам РФ разрешения, позволяющие не продавать часть валютной выручки в размере суммы, направляемой на погашение валютных кредитов в российских банках, был опубликован 18 марта.