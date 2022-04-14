Житель Ставрополья может лишиться прав за алкоголь после ДТП

14 апр. 10:27

Водитель, попавший в ДТП, снял стресс с помощью спиртного в Благодарненском округе. Об этом рассказали в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Накануне утром на 46-м километре трассы "Арзгир - Мирное" водитель "ВАЗ-21101" во время поворота на т-образном перекрестке не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате пострадали сам 41-летний водитель, местный житель, и его 32-летняя пассажирка, жительница Петровского округа.

До приезда "скорой" и полиции автолюбитель решил выпить алкоголь, процедура освидетельствования выявила у него состояние опьянения.

Правоохранители оформили административный материал за "Употребление алкоголя до освидетельствования при ДТП". Мужчине грозит лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс рублей.