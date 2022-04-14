Косачев: Россия может разорвать отношения с ЕС

14 апр. 10:22

Россия вслед за полным разрывом отношений с Советом Европы и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) может поступить аналогично с Евросоюзом, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, это произойдет в том случае, если ЕС не перестанет выходить за пределы своей компетенции. Такое мнение выразил в четверг

"С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы", - сообщил он.