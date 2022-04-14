Россия не будет экспортировать на Запад легированный лом

14 апр. 10:19

Недружественные России страны не получат легированный лом, на который приходилась подавляющая часть зарубежных поставок, - заявил сегодня замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Запрещен экспорт легированного лома в недружественные страны (90% от объема экспорта), который используется в качестве основного сырья при производстве нержавеющего или иного специального металлопроката ответственного назначения", -рассказал он, передает ТАСС.

Также российские власти обнулили импортную пошлину на медный штейн и титановый шлак для обеспечения стратегическим сырьем металлургии, перенесли с 1 апреля на 1 октября срок начала действия антидемпинговой пошлины на графитированные электроды из Китая и внесли в перечень системообразующих ряд металлургических предприятий: это позволит им рассчитывать на льготные кредиты.