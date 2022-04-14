Минпромторг России создаст список товаров для параллельного импорта в ближайшее время

14 апр. 10:14

Российский Минпромторг утвердит приказ со списком товаров, подпадающих под параллельный импорт, в ближайшее время, его проект уже разработан, рассказали в пресс-службе ведомства.

В данный момент министерство собирает предложения от федеральных органов исполнительной власти.

"Одним из принципов, по которым товары будут включаться в перечень, является прекращение поставок на российский рынок", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее "Известия" сообщили, что Минпромторг предлагает импортировать в страну без разрешения правообладателей продукцию брендов, прекративших или временно остановивших работу в России. При этом речь идет не о легализации контрафакта: ввозиться будет оригинальная продукция, но через альтернативные каналы.