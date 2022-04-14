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МИД РФ: Москва сумела приспособиться к санкциям

МИД РФ: Москва сумела приспособиться к санкциям

Директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил о том, что Москва смогла приспособиться к санкциям, по главным сельскохозяйственным товарным группам вышла практически на самообеспечение.

"Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться: налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение", - сообщил он.

Далее Евдокимов отметил, что совместные со странами-участницами ЕАЭС проекты в промышленной и агропромышленной сферах становятся еще более актуальными сейчас.

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