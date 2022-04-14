Душанбе примет Совет глав МИД СНГ в мае

14 апр. 10:06

Совет министров иностранных дел СНГ пройдет 13 мая в Душанбе, будет обсуждаться в том числе и ситуация на Украине, заявил глава Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

"Заседания совета министров иностранных дел СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя – в Нур-Султане 13 октября", - цитирует Евдокимова РИА Новости.

По его словам, повестка дня весеннего заседания будет насыщенной.

"Предполагается, что министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках содружества, обсудят актуальные международные и региональные темы, включая, разумеется, ситуацию на Украине", - добавил он.