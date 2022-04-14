Россияне начали скупать российскую и белорусскую бытовую технику

14 апр. 9:58

После ажиотажа с сахаром и гречкой россияне в марте начали активно покупать бытовую технику отечественного производства, сообщили ретейлеры.

Так, магазины "М.Видео-Эльдорадо" в прошлом месяце продали российской и белорусской техники на 50-70% больше, чем за тот же период годом ранее. Это бытовая техника для дома и кухни производства фабрик "Витязь", "Атлант", "Дарина", "Бирюса", а также Pozis, Flama и Gefest. Рост спроса связан с наличие большого ассортимента и низких цен, - цитирует собеседника РБК.

Та же ситуация и в сети магазинов "Ситилинк": продажи торговых марок материнской группы Merlion по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 81% в феврале и на 60% - в марте.

В "Холодильник.ру" спрос в несколько раз вырос на всю технику, особенно на импортную в среднем и высоком ценовых сегментах - на это повлияли опасения населения из-за санкций, падения курса рубля и возможного закрытия границ, - полагают ритейлеры.