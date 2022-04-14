Несколько тысяч человек, школы и посольство остались сегодня без газа в Тбилиси

14 апр. 9:53

Два района Тбилиси сегодня проведут день без газа, об этом сообщает пресс-служба газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Подача газа была отключена в 10.00 по местному времени (9.00 мск) из-за ремонтных работ, ее обещают восстановить с 14.00.

Пока без голубого топлива остались 5 тыс абонентов районов Мтацминда-Крцаниси и Исани-Самгори.

Газ отключен также в жилых домах, коммерческих объектах, частных компаниях, школах и детсадах.

Его нет и в Национальном ботаническом саду, на Бальнеологическом курорте Тбилиси, в Экономическом департаменте МВД, посольстве Азербайджана и Торгово-промышленной палате, находящихся в районе Мтацминда-Крцаниси, а также в Высшем совете юстиции в районе Исани, пишет Sputnik Грузия.