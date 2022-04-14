МИД предостерег Вашингтон от попыток закрепиться в СНГ

14 апр. 9:43

Глава Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов заявил, что попытки США и их союзников закрепиться на пространстве содружества в военном плане чреваты серьезными рисками.

Он отметил, что в текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. По его словам, по известным причинам направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается.

"Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо", - цитирует его РИА Новости.