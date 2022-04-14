Армению дважды тряхнуло ночью

14 апр. 9:41

Два землетрясения произошли сегодня ночью на границе Армении и Грузии, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС РА.

В 04:13 по местному времени в 15 километрах к северо-востоку от села Бавра Ширакской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Его очаг находился на глубине 10 км, сила в эпицентре достигла 5 баллов, передает Sputnik Армения.

Землетрясение ощутили в селах Бавра, Сарагюх, Казанчи, Ашоцк, Тавшут, Мецаван, Сарчапет Ширакской области силой 4-5 баллов, а также в городе Ташир Лорийской области - силой 4 балла.

Чуть позже, в 05:21, были зафиксированы подземные толчки в 14 км к северо-востоку от села Бавра. Очаг располагался на аналогичной глубине, сила толчка в эпицентре - 3-4 балла.

Природный катаклизм почувствовали в селах Бавра, Сарагюх, Ашоцк Ширакской области и селе Пахахпюр Лорийской области силой 3 балла.