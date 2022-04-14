14 апр. 9:32

Гостей и жителей Ставрополя пригласили на субботник, который пройдет 16 апреля, уборка города начнется в 9.00.

"Весенняя генеральная уборка в самом разгаре. Приводим город в порядок после зимы. Наводим красоту на клумбах, чистим дороги и приборбдюрку, моем остановочные павильоны", - рассказал мэр краевой столицы Иван Ульянченко, передает пресс-служба администрации краевого центра.