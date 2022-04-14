СМИ: крупные покупатели сокращают закупки российской нефти

14 апр. 9:26

Крупные мировые нефтетрейдеры намерены уже с 15 мая сократить закупки российской нефти, - передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Так, крупный покупатель российской нефти сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил агентству о намерении полностью соблюдать все введенные против РФ санкции. "Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая", - заявили в компании, передает РИА Новости.

Также "во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств" значительно сократить закупки российской нефти планирует и крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group, однако назвать конкретную дату в компании отказались.

В целом нефтетрейдеры "стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе", - пишет агентство.