В Кабардино-Балкарии создадут виртуальный музей архитектуры

14 апр. 9:22

Нынешним летом в Кабардино-Балкарии заработает проект по сохранению исторического и культурного наследия балкарского народа "По зову предков", - сообщили в правительстве республики.

"Проект предполагает создание виртуального музея архитектуры древнего балкарского жилища, основой для которого станут история древнего поселения Кюнлюм Эль и материалы конкурса эссе среди школьников Черекского района "Место силы моей семьи". В рамках проекта планируется оцифровка старинной башни поселения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также в рамках проекта, получившего грант президентского фонда культурных инициатив, пройдет серия уроков по истории балкарской культуры "Древние Стражи Балкарии".