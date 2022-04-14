Новую российскую антикоронавирусную вакцину будут производить в Никарагуа

14 апр. 9:07

Новую российскую вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), начнут выпускать в Никарагуа, - сообщили в пресс-службе агентства.

"В ближайшей перспективе мы планируем начать трансфер технологии производства вакцины "Конвасэл" на площадку Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа – это вторая производственная площадка Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, которая уже производит и поставляет в страны региона гриппозные вакцины", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Интерес к новой вакцине уже проявили потенциальные страны экспорта, хотя возможность регистрации и поставки препарата в зарубежные страны появится только после завершения третьей фазы клинических исследований.

Напомним, Минздрав России зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА, 18 марта.