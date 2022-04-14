Лайнер SSJ100 станет полностью российским

14 апр. 8:58

Уже в 2023 году российский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Комсомольске-на-Амуре будет собираться полностью из отечественных комплектующих, - заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Мое пристальное внимание сфокусировано на ведущих авиапредприятиях, которые следуют курсу максимального импортозамещения. Филиал "Региональные самолеты "ПАО "Корпорация "Иркут" выпускает "Суперджеты", а с 2018 года разрабатывает новую версию. В новом лайнере 97% иностранных компонентов будут заменены на отечественные. Первый опытный SSJ-New должен взлететь и приступить к испытаниям через год", - написал Дегтярев в соцсетях после посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имена Ю.А.Гагарина (КнААЗ), передает РИА Новости.

Четыре года КнААЗ под санкциями, однако на производство они существенного влияния не оказали. Более того - авиазавод не зависит от импортного инструмента. Здесь работает дочернее предприятие "СКИФ-М ДВ" по разработке и выпуску твердосплавного инструмента для обработки авиационно-космических материалов, - добавил губернатор.