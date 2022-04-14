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Майская волна коронавируса не будет тяжелой

Майская волна коронавируса не будет тяжелой

Весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" - высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания, - заявил научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

"Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме", - сказал Измалков, передает РИА Новости.

Коронавирус никуда не делся, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний - иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и уже переболели, - добавил ученый.

Измалков полагает, что коронавирус наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинной болезнью, и "мы будем относиться к нему как к сезонному заболеванию".

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