Россияне на майские праздники полетят греться в Узбекистан и Турцию

14 апр. 8:28

Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при этом самостоятельные путешественники наибольший интерес проявляют к Узбекистану и Турции, - рассказали в пресс-службе сервиса "Туту.ру".

"В Узбекистан оформляется около 20% билетов. На втором месте - Турция с 11,3% бронирований. Замыкает тройку востребованных зарубежных направлений Армения", - уточнили в "Туту.ру", передаетРИА Новости.

В топ-10 у российских путешественников, летящих за границу - Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция.

Популярны и внутренние направления – их выбирают 89% путешественников. Во главе рейтинга популярности - Москва и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет.