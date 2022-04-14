В столичный регион придет недолгое тепло

14 апр. 8:14

Сегодня жителей столичного региона ждет переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погоду в столице и области будет формировать гребень антициклона, ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице +11-+13 градусов, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла ", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

В то же время ожидается холодный северный ветер со скоростью 4-9 м/с, а атмосферное давление в течение дня будет чуть повышенным и составит 750 мм рт ст. А вот уже завтра снова похолодает и зарядят дожди, - добавил синоптик.