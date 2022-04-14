СМИ: Власти Германии подсчитали потери при отказе от российского газа

14 апр. 7:57

В ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает "резкая рецессия": произойдет падение производства на 220 млрд евро, - предупреждает агентство Bloomberg.

"Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены", - заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц, передает РИА Новости.

Уже известно, что экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%. По прогнозам экспертов, рост ВВП страны в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году – упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в 5%.