Стали известны новые факты в деле о стрельбе в метро в Бруклине

14 апр. 7:44

Американская полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине, - сообщил глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.

"Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах", - рассказал Эссиг, добавив, что четырежды Джеймса арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка, - передает РИА Новости.

Что касается оружия, то пистолет "Глок", который обнаружили на месте преступления, Джеймс купил в 2001 году в Огайо.

Напомним, накануне утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека.