Ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения

14 апр. 7:13

На ракетном крейсере "Москва" из-за пожара сдетонировал боезапас, - сообщили сегодня в Минобороны России.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Экипаж полностью эвакуирован. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" является флагманом Черноморского флота (ЧФ). Он был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году и первоначально носил название "Слава".