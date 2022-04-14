В Нур-Султане стартовало строительство нового моста (ВИДЕО)

14 апр. 6:57

Правый и левый берега реки Есиль в столице Казахстана будет соединять еще один мост: видео с масштабной стройки разместил на своей странице в социальных сетях корреспондент информационного агентства Sputnik Казахстан Владислав Воднев.

Воды реки Есиль (Ишим) разделяют Нур-Султан на "старую" и "новую" часть. Берега соединяют шесть мостов в разных частях города, однако в часы пик все они оказываются буквально перегорожены пробками.

С учетом бурного роста Нур-Султана нагрузка на мосты будет только увеличиваться, поэтому строительство нового моста - важный вопрос развития транспортной инфраструктуры столицы, - отмечает агентство.