В России появился уникальный тест на COVID-19

14 апр. 6:44

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19, - сообщает сайт ведомства.

"ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Время получения результатов с новым тестом сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов.

Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него производятся локально в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, что позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны, - заверили в ведомстве.