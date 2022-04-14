Австралия озвучила новые антироссийские санкции

14 апр. 6:26

Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний, в числе которых - "Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", список подсанкционных физических и юридических лиц обновился на сайте МИД страны.

Также контрмеры введены против "КамАЗа", "Новороссийского морского торгового порта", холдинга "Росэлектроника", Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша", "Алросы", "Совкомфлота" и РЖД, - передает РИА Новости.

Санкции также затронули крупные российские нефтяные и газовые компании - "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть" и "Согаз".