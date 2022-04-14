Коронавирус в Казахстане показывает небольшой рост

14 апр. 6:12

В Казахстане – небольшой рост инфицированных коронавирусом: за последние сутки выявлено 16 новых случаев инфекции, - сообщили в Минздраве страны.

Больше всего новых заболевших в Алматы – здесь за минувшие сутки выявлено семеро новых инфицированных, в Нур-Султане - трое, по одному случаю в Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, - передает Sputnik Казахстан.

Накануне в Казахстане было выявлено 12 случаев коронавирусной инфекции.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 343 случая коронавируса.