Коронавирус в Казахстане показывает небольшой рост

В Казахстане – небольшой рост инфицированных коронавирусом: за последние сутки выявлено 16 новых случаев инфекции, - сообщили в Минздраве страны.
Больше всего новых заболевших в Алматы – здесь за минувшие сутки выявлено семеро новых инфицированных, в Нур-Султане - трое, по одному случаю в Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, - передает Sputnik Казахстан.
Накануне в Казахстане было выявлено 12 случаев коронавирусной инфекции.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 343 случая коронавируса.